قناة السويس وCMA CGM يبحثان الوضع الراهن بمضيق باب المندب

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن الأوضاع الحالية التي تشهدها منطقة البحر الاحمر ومضيق باب المندب تعد مؤقتة مؤكدا على تحقيق التواصل الفعال مع كل عملائها والتنسيق المشترك للوصول إلى آليات عمل بناءة تلائم التعامل مع الأوضاع الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الخميس، مع كريستين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة "CMA CGM"، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.



وأكد عن استعداد الهيئة الدائم للتعاون مع الشركاء والعملاء لمراجعة سياسات الخطوط الملاحية للإبحار في المنطقة والتي تحدد وفقا للعديد من العوامل من بينها العامل الأمني.

وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ومراجعة سياسة الخط الملاحي الفرنسي "CMA CGM" تجاه الأوضاع الأمنية في المنطقة.



وأكدت السيدة كريستين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة CMA CGM حرص المجموعة على الحفاظ على استمرار حركة عبور السفن التابعة لها عبر قناة السويس لما تمثله القناة من ممر حيوي لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأشارت كريستين كابو إلى استمرار سياسة المجموعة في مراقبة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر عن كثب واتخاذ ما يلزم من إجراءات لترتيب جداول الإبحار للسفن التابعة للمجموعة حيث مازالت تعبر سفن تابعة للمجموعة عبر قناة السويس فيما تلجأ بعض السفن الأخرى للالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح.

وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة CMA CGM أن المجموعة لجأت لتحويل مسار بعض السفن التابعة لها بصورة مؤقتة والالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح نظرا للأوضاع الأمنية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن غالبية السفن التي تحولت عن عبور قناة السويس لم تكن القناة كطريق بحري خيارها الأول حيث كانت وجهتها الساحل الأمريكي.