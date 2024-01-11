توفر آلاف من فرص العمل.. "التموين" تكشف عن تفاصيل مدينة الذهب

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن شراء الذهب من الأشياء الأساسية لدى المقبلين على الزواج، سواء كان الذهب رخيصا أو مرتفعا، مشيرًا إلى أن الشبكة في الوقت الراهن أصبحت قليلة نظرًا للأسعار المرتفعة جدًا للمعدن الأصفر.

وتابع "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مدينة الذهب هي بعد نظر جيد جدًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالذهب هو صناعية قومية وعمود للاقتصاد المصري، مضيفًا أن مصر من الدول الواعدة في إنتاج الذهب من المناجم المنتشرة في كل مصر.

ولفت إلى أن مدينة الذهب تضيف قيمة مضافة للذهب المستخرج من المناجم المصرية، خلاف أنها توفر آلاف فرص العمل، وستكون مركزا إقليميا وعالميا لصناعة الذهب في مصر.