مستشار التموين لشؤون الذهب: الأسعار بدأت تتجه نحو السعر العادل

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن البنك المركزي رفع احتياطي مصر من الذهب من 75 طن لـ125.3 طن، ونأمل أن يرتفع الاحتياطي لأكثر من 200 طن، مع استخراج الذهب من المناجم الجديدة.

وتابع "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الفترة الحالية تشهد تعديلا في أسعار الذهب نحو السعر العادل، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب خلال الفترة السابقة كانت مرتفعة نتيجة الضغط على الشراء، وبدأت الأسعار تتراجع ووصلت لـ3180 جنيها.

وأضاف مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب أن شهادات الادخار التي صدرت من البنك الأهلي والمصري مهمة جدا لامتصاص السيولة الموجودة في السوق، وتقليل معدل التضخم، وهذا سيكون له آثارا جيدة جدا على سوق الذهب وباقي الأسواق.