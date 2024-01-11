سلطنة عمان تعلن هيكلة التمويل السيادي المستدام

أعلنت سلطنة عمان هيكلة جديدة للتمويل السيادي المستدام لمساعدتها في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري و"جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بتمويل المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي".

وأضافت وزارة المالية في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن السلطنة تعتزم في إطار المبادرة إصدار وطرح أدوات مالية مثل سندات خضراء ومستدامة وقروضا وصكوكا تستخدم الأموال التي تجمع منها في إعادة تمويل مشروعات الطاقة المتجددة.

وذكرت الوزارة أن المسعى يأتي في وقت تتعرض فيه إمدادات الطاقة الكهربائية واحتياطيات الوقود الأحفوري لضغوط بسبب النمو السكاني والتطور الصناعي السريع مما دفع البلاد للاهتمام بما تقدمه تكنولوجيا الطاقة المتجددة من إمكانات.

وفي إطار رؤية عُمان 2040، وهي خطة تنمية اقتصادية أطلقتها السلطنة في 2021، تستهدف البلاد خفض نصيب النفط من الناتج الإجمالي المحلي إلى 16 بالمئة في 2030 وإلى 8.4 بالمئة في 2040 عن 39 بالمئة سجلها في 2017.