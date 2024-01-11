ندوة تثقيفية بإعلام الزقازيق عن «مكانة الأسرة في الإسلام»

نفذ مجمع إعلام الزقازيق، برئاسة الاعلامي دسوقي عبد الله، ندوة تثقيفية، فى إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى، وكانت بعنوان « أسرتك ثروتك ومكانة الأسرة في الإسلام».

وقال الاعلامي دسوقي عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، إن الندوة تم نفذتها داليا صلاح صالح أخصائية الإعلام بالمجمع، وذلك في إطار الحملة التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الاعلام الداخلي.

وتحدث في اللقاء الدكتور ناصر عبد الأعلى عطية، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف الشرقية، والذى أشار إلى أن الظلم كان يقع على المرآة قبل الإسلام، وكل معتقدات الجاهلية، والتي كان منها الحرمان من الإرث، ووأد البنات، والخزي لمن بشر بمولوده أنثى.

وتكلم المحاضر عن أهمية توعية الأهل للأبناء المقبلين على الزواج من الجنسين، وأهمية التقارب الفكري بين الزوجين، وحسن اختيار شريك الحياه من أجل إقامة اسرة صالحة، وقال: إذا اصلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع.

ووجه بضرورة الاهتمام بكل أفراد الأسرة، مع أهمية تأسيس أسرة قائمة على البر والتقوى والتفاهم والترابط، وعدم الانسياق وراء شبكات التواصل الاجتماعي، مما يسبب في إنهيار العلاقات الأسرية، مؤكدا أن الإسلام كرم المرأة بإعتبارها المُربي الأول في الأسرة.