عيد الأضحى المبارك.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد وقفة عرفات 1445هـ، وأول أيام عيد الأضحى 2024، وعدد أيام الإجازة خلال العيد، وذلك بعد بيان الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، بشأن هلال شهر ذي الحجة 1445هـ.

موعد وقفة عرفات:

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد وقفة عرفات 2024، التي من المقرر أن تكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

موعد عيد الأضحى 2024 في مصر:

بداية شهر ذي الحجـة 1445هـ فلكيًا في مصر توافق يوم الإثنين 7 يونيو 2024 م.

موعد وقفة عرفات 2024، 9 من ذي الحجة 1445هـ فلكيًا في مصر، توافق يوم السبت 15 يونيو 2024.

موعد عيد الأضحى 2024، 10 من ذي الحجة 1445هـ فلكيًا في مصر، يوافق يوم الأحد 16 يونيو 2024.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024

تصل عدد أيام إجازات عيد الأضحى لعام 2024 إلى ما يقارب نحو 9 أيام متواصلة لجميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص والطلاب والعمال، علمًا بأن تلك الإجازة مدفوعة الأجر.

ومن المقرر أن يُصدر مجلس الوزراء قرارًا بموعد إجازة عيد الأضحى وموعد وقفة عرفات عقب استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة 1445هـ وإعلان موعد الوقفة وأول أيام العيد الكبير، وتأتي أيام الإجازات، كما يلي:

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024

يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024 عطلة أسبوعية

يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وقفة عرفات 2024 وترحيل يوم العطلة الأسبوعية إلى الخميس 20 يونيو 2024

يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى 2024

يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024 ثاني أيام عيد الأضحى 2024

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى 2024

يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى 2024

يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 عطلة أسبوعية بدلاً من يوم السبت الذي يوافق وقفة عرفات 2024

يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024 عطلة أسبوعية

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 عطلة أسبوعية