رئيس الأكاديمية العربية يكرم المستشار الإقليمي لمنظمة الاسكوا التابعة للأمم المتحدة

شارك الدكتور اسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،فى حفل تكريم الدكتور مهندس يعرب بدر المستشار الإقليمى لمنظمة الاسكوا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة بلوغه سن التقاعد من منظمة الاسكوا .

أقيم حفل التكريم بالنادى الدبلوماسى المصرى على رأس وفد رفيع المستوى ،وقد شارك فى فعاليات الحفل نخبة من السفراء وكبار مسئولى وزارات النقل بالدول العربية وكبار مسئولى الإتحادات العربية ذات العلاقة بالنقل واللوجستيات، ومن خبراء الأكاديمية الدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية والدكتور خالد السقطى عميد كلية النقل الدولى واللوجستيات بالقاهرة والدكتورة اية الجارحى عميد معهد النقل الدولى واللوجستيات بالقاهرة .

وقام الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية بإهداء درع الأكاديمية إلي الدكتور مهندس يعرب بدر المستشار الإقليمى لمنظمة الاسكوا،تكريما له وتقديرا لجهوده المتميزة طوال فترة عمله.

واقيم حفل التكريم على هامش عقد اجتماع الدورة الرابعة والعشرين للجنة النقل واللوجستيات لمنظمة الاسكوا التابعة للامم المتحدة.