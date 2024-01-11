تفاصيل وموعد مسرحية "جريمة بيضاء"

يستعد أبطال وصناع العرض المسرحي الجديد "جريمة بيضاء" للمخرج سامح بسيوني، لانطلاقه يوم الجمعة المقبل 26 يناير الجاري على مسرح الهوسابير بوسط القاهرة.

تفاصيل مسرحية جريمة بيضاء

يشار إلى أن العرض تأليف يسري حسان، قصة "العطل" للكاتب السويسري فريدرش دورينمات، ترجمة سمير جريس، ومن إنتاج أروى قدورة.

مسرحية جريمة بيضاء، بطولة ناصر سيف، خالد محمود ، علاء قوقة، أيمن الشيوي، رضا إدريس، منة بكر، نور القاضي، أحمد أبو زيد، وليد الإدفاوي، رامي شبل، جنا عطوة، نور مجدي.

العرض ديكور حازم شبل، ملابس سماح نبيل، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقى محمد علام،دراما حركية بوسي الهواري، ماكياج محمد شاكر، مخرج منفذ شروق طارق.

آخر أعمال المخرج سامح بسيوني

يذكر ان آخر أعمال المخرج سامح بسيوني، مسلسل "البيت الكبير" الذي تم عرضه عام 2019، وحقق نجاحًا كبيرًا حينها، وجسد شخصية المأمور.

مسلسل "البيت الكبير" بطولة كل من لوسي، ريم البارودي، سوسن بدر، دينا، منذر رياحنة، تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلي.

وتدور احداث المسلسل حول كريمة امرأة طيبة تتخلى عن طيبتها التي عانت بسببها من جبرية المرأة الشريرة التي تكرهها بعد أن تركها عبدالله وفضل عليها كريمة، وبعد مرور السنوات يتزوج ابن جبرية من بنت كريمة وتحاول جبرية إيذاء بنت كريمة ولكنها تفاجئ بأمر لم تكن تتخيله.