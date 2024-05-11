سعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

سعر الفائدة.. يترقب عدد كبير من المواطنين موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم مصير سعر الفائدة في مصر.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية، للتباحث حول أسعار الفائدة بالنسبة للإيداع أو الإقراض، خصوصًا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي 20 مارس من العام الجاري، بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.

الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية:

كان كشف البنك المركزي المصري إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية، يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، نظرًا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة، يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.

الاجتماع الأول للبنك المركزي:

تم عقد الاجتماع الأول للبنك المركزي من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك في 1 فبراير 2024، كما تقرر خلال الاجتماع رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كما تم رفع أسعار العملة الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس، حتى وصل لـ21.25%، 22.25%، 21.75% على الترتيب.

الاجتماع الثاني للبنك المركزي:

تم عقد الاجتماع الثاني للبنك المركزي في 6 مارس 2024، وهو اجتماع استثنائي، حيث قررت فيه لجنة السياسيات النقدية خلاله رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كما تم رفع أسعار العملة الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 600 نقطة أساس، حتى وصل لـ21.25%، 22.25%، 21.75% على الترتيب.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل… يوم الخميس 23 مايو 2024

سيعقد اجتماع البنك المركزي المقبل في عام 2024 يوم الخميس 23 مايو 2024، حيث ستجتمع اللجنة لمناقشة قضايا الفائدة، سواء بزيادة أو بالتثبيت، وسيكون هذا الاجتماع الثاني في عام 2024.

مواعيد اجتماع لجنة السياسات النقدية لعام 2024

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية جميع اجتماعاتها بانتظام كل ستة أسابيع خلال هذا العام، وتم نشر مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2024 على الموقع الإلكتروني للبنك وفقًا للإعلان الرسمي وهي كالآتي:

سيكون موعد الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية في يوم 23 مايو 2024.

من المتوقع عقد الاجتماع الرابع للجنة سياسات النقود في يوم 18 يوليو 2024 خلال العام 2024.

سوف يعقد الاجتماع الخامس في البنك المركزي في 5 سبتمبر 2024.

من المقرر أن يعقد الاجتماع السادس للجنة النقدية للسياسات التابعة للبنك المركزي يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024.

وسيعقد الاجتماع السابع في لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.

وقرر أن يعقد الاجتماع الثامن، وهو يعتبر الاجتماع الأخير خلال لعام 2024 للجنة السياسات النقدية، وذلك سيكون في يوم الخميس بتاريخ 26 ديسمبر المقبل 2024.