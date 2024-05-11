السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي وماكينات الصرف الآلي صباح اليوم السبت

الدولار
الدولار

 سعر الدولار اليوم السبت.. شهد سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت في بعض البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي Atm، مقابل الجنيه المصري، استقرارًا، في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

 

 وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية”، خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم السبت 11 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي، وفق آخر التحديثات عبر مواقعها على الإنترنت، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمات السعرية لمختلف السلع في الأسواق المصرية لرصد ومتابعة أهم وأحدث المستجدات التي تطرأ على الساحة، لاسيما أسعار العملات والدولار، الذي جاء سعره اليوم على النحو الآتي:

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سعر الدولار بالبنك المركزي المصري وماكينات الصرف الآلي اليوم السبت

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 

وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي الآن حوالي 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 47.51 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

 سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك QNB  حوالي 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم حوالي 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 

وسجل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس حوالي 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB 

وسجل سعر الدولار  مقابل الجنيه اليوم  حوالي 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

 

يترقب المستثمرون والمحللون اجتماع البنك المركزي الثالث خلال عام 2024، والمقرر انعقاده في 23 مايو الحالي، لحسم مسار السياسة النقدية وتحديد سعر الفائدة.

 

ووفق مراقبين، فمن المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، وعدم البدء في مسار التيسير النقدي، لا سيما أن معدل التضخم ما زال فوق 30%، إذ تسود حالة من عدم اليقين في هذا الشأن، وعندما يتراجع التضخم إلى مستويات أقل من 30%، من الممكن البدء في خفض الفائدة.

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