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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أمراض غير متوقعة يعالجها نبات الصبار بدلًا من الأدوية.. طبيب شهير يكشف مفاجأة

فوائد الصبار
فوائد الصبار

 كشف طبيب روسي شهير عن أهم الخصائص المفيدة التي يتميز بها نبات الصبار، وتجعل منه دواءً عصريًا يعالج مجموعة متنوعة من الأمراض.

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فوائد الصبار:

 وفقًا لما ذكره موقع "فيستي. رو"، يستخدم نبات الصبار على نطاق واسع في مجال الطب وإنتاج مستحضرات التجميل من عصيره، مثل الكريمات المرطبة والمراهم العلاجية والأقنعة.

فوائد الصبار

 يؤكد الطبيب أنه على الرغم من وجود الصبار داخل الكثير من البيوت، إلا أن البعض قد يجهل خصائصه المفيدة، فبالإضافة إلى إنتاجه مستحضرات التجميل المختلفة، إلا أنه قد يستخدم كغسول للفم لعلاج التهابات اللثة.

 كما يشير الطبيب إلى أن الصبار يحتوي على العديد من الخصائص العلاجية، فمثلًا في العصور القديمة، كان عصير الصبار المكثف مادة خام دوائية قيمة، استخدمت على نطاق واسع ضد مجموعة متنوعة من الأمراض.

  وكان يخلط الصبار بنسب متساوية مع الماء، ويضاف للخليط بضع قطرات من النعناع لتحسين مذاقه، ويستخدم الخليط في علاج التهاب اللثة. 

فوائد الصبار

 أما الآن فيوصي الباحثون بإضافة ملعقة صغيرة من منقوع الكعبر الكحولي ،الذي له تأثير إضافي مضاد للجراثيم، واستخدامه كغسول للفم لعلاج التهابات اللثة وأمراض الأسنان الأخرى.

 في الوقت نفسه، يحفز عصير الصبار تجدد الأنسجة، ويسرع عملية الشفاء والتئام الجروح، كما أن للكعبر تأثيرًا مضادًا للجراثيم، وللنعناع تأثير منعش، ما يجعل هذا المزيج العلاجي الرائع يساعد فى شفاء اللثة المرتخية بشكل أسرع، خصوصًا عندما تنزف بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.

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