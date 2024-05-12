بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس الكونفدرالية

تحدثت صحف المغرب الصادرة اليوم عن الاستعدادات الأخيرة لمواجهة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل الزمالك ضيفًا على نهضة بركان المغربى، فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ملعب البلدي ببركان، في مباراة يسعى خلالها كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل المهمة فى مباراة الإياب التى ستقام باستاد القاهرة الدولي يوم 19 من الشهر الجارى.

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وأعلنت قناة مفتوحة عن بث مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في الكونفدرالية 2024، حيث يترقب عشاق وجماهير القلعة البيضاء نهائي الكونفدرالية 2024 بين الفريقين المصري والمغربي.

ويسعى الزمالك بحصد لقبة الثاني في بطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان، كما يسعى الفريق المغربي لحصد لقبة الثالث في البطولة، لذا سنشاهد قمة كروية عربية أفريقية بين الفريقين.

سيخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة هامة أمام فريق نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لعام 2024.

يمكنك مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الزمالك ونهضة بركان عبر رابط أخر من خلال الضغط هنا ..

ستقام المباراة الأولى على ملعب بركان في المغرب، حيث يسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمته في مباراة العودة في القاهرة. ستقام مباراة العودة في استاد القاهرة الدولي في 19 مايو الحالي.

تردد القناة المجانية المغربية الناقلة لمباراة الزمالك والنهضة

وترددت تقارير صحفية، حول الإعلان عن تردد قناة المغربية الرياضية والتي تتواجد علي النايل سات، وقد تذيع المباراة المقامة بين الزمالك ونهضة بركان حيث تبث مجانا، فيما تعتبر القناة تقوم بإذاعة المباريات المحلية بالمغرب كما تذيع لقاء مباريات كأس الأمم الإفريقية وعدد آخر من المباريات المميزة والمهمة.

تردد قناة الرياضية المغربية علي النايل سات