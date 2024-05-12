ماتش الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (يلا شوت) بدون تقطيع
سوريا لايف..ماتش الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (يلا شوت) بدون تقطيع
ماتش الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (يلا شوت) بدون تقطيع،يتم تجهيز ملعب البلدي ببركان لاستضافة مباراة نهضة بركان المغربية والزمالك في الدور النهائي للكونفدرالية الأفريقية، والتي من المقرر أن تبدأ في الساعة العاشرة مساءً يوم الأحد.
قرر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز الاعتماد بشكل أساسي على سامسون في مباراة نهضة بركان، وأصبح تشكيل فريق الزمالك الأقرب للمشاركة في اللقاء كما يلي:
لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كأس الكونفدرالية الأفريقية
لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كأس الكونفدرالية الأفريقية
حراسة المرمى: محمد عواد.
تشكيلة الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.
وسط الميدان: محمد شحاتة - نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي.
تشكيلة الهجوم: زيزو - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.
ماتش الزمالك ونهضة بركان
طالب المدرب جوميز لاعبيه بالهدوء وعدم التسرع في بداية المباراة، وبالعمل على استغلال الفرص أمام فريق نهضة بركان واتباع التعليمات الفنية الموكلة إليهم، بالإضافة إلى أهمية نقل الكرة بسرعة والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية أمام المنافس.
لعب الزمالك تحت قيادة جوميز 14 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفريق الأبيض 8 انتصارات وتعادل في 3 مباريات وخسر 3، سجل لاعبو الزمالك 22 هدفًا واستقبلوا 7 أهداف.
سيدير الحكم الكيني بيتر وأويرو كاماكو مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان، بمساعدة زملائه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت وستيفن إليزار أونينجو، وسيكون الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها الحكم الرابع. سيكون الحكم التونسي هيثم قيراط مسؤولاً عن الفيديو، مدعوماً بتوم أبونجيل من جنوب إفريقيا وديانا شيكوتيشا من زامبيا. سيكون الحكم الجيبوتي محمد ياسين يونس مراقباً عاماً على المباراة، بينما سيقوم الحكام الإفتراضيين بإرشاداتهم محمد أحمد من الصومال.
- ماتش الزمالك ونهضة بركان
- الزمالك
- نهضة بركان
- الزمالك ضد نهضة بركان
- نهضة بركان الغاني
- الزمالك المصري
- مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
- مشاهدة مباراة نهضة بركان اليوم
- دوري أبطال أفريقيا
- أبطال أفريقيا
- بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان اون لاين
- محمد صلاح
- تشكيل الزمالك
- تشكيل نهضة بركان
- القنوات الرياضية الالزمالكية
- قناة bein sports premium
- بث مباشر قناة beIN Sports
- تطبيق شاهد
- القنوات الناقلة
- القنوات المفتوحة
- أهداف مباراة الزمالك ونهضة بركان
- نهضة بركان دوري أبطال أفريقيا
- بث مباشر الزمالك
- الزمالك أمام نهضة بركان
- الزمالك دوري أبطال أفريقيا
- الزمالك ضد نهضة بركان مباشر
- الزمالك لايف
- الزمالك مباشر
- الزمالك مباشر اليوم
- الزمالك ونهضة بركان
- الزمالك ونهضة بركان بث مباشر
- الزمالك ونهضة بركان مباشر
- بث مباشر الزمالك اليوم
- بث مباشر الزمالك ونهضة بركان
- بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان
- تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان
- مباراة الزمالك أمام نهضة بركان
- مباراة الزمالك اليوم بث مباشر
- مباراة الزمالك اليوم مباشر
- مباراة الزمالك اليوم مباشرة
- مباراة الزمالك اليوم مباشرة الآن
- مباراة الزمالك بث مباشر
- مباراة الزمالك ضد نهضة بركان
- مباراة الزمالك مباشر
- مباراة الزمالك ونهضة بركان
- مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر
- مشاهدة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر
- مشاهدة مباراة الزمالك الان
- مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر
- مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر
- مشاهدة مباراة الزمالك مباشر الان
- مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان
- مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر
- مواجهات الزمالك ونهضة بركان
- موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان
- نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان
- مباريات اليوم
- مباراة الزمالك اليوم
- بث مباشر اون تايم سبورت
- بين سبورت
- On Time Sports
- Bein sports
- اون تايم سبورت الارضية
- مجموعة الزمالك
- الزمالك اليوم
- اخبار الزمالك