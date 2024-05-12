سوريا لايف..ماتش الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (يلا شوت) بدون تقطيع

ماتش الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (يلا شوت) بدون تقطيع

ماتش الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (يلا شوت) بدون تقطيع،يتم تجهيز ملعب البلدي ببركان لاستضافة مباراة نهضة بركان المغربية والزمالك في الدور النهائي للكونفدرالية الأفريقية، والتي من المقرر أن تبدأ في الساعة العاشرة مساءً يوم الأحد.

قرر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز الاعتماد بشكل أساسي على سامسون في مباراة نهضة بركان، وأصبح تشكيل فريق الزمالك الأقرب للمشاركة في اللقاء كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

تشكيلة الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

وسط الميدان: محمد شحاتة - نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي.

تشكيلة الهجوم: زيزو - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

ماتش الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (يلا شوت) بدون تقطيع

ماتش الزمالك ونهضة بركان

طالب المدرب جوميز لاعبيه بالهدوء وعدم التسرع في بداية المباراة، وبالعمل على استغلال الفرص أمام فريق نهضة بركان واتباع التعليمات الفنية الموكلة إليهم، بالإضافة إلى أهمية نقل الكرة بسرعة والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية أمام المنافس.

لعب الزمالك تحت قيادة جوميز 14 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفريق الأبيض 8 انتصارات وتعادل في 3 مباريات وخسر 3، سجل لاعبو الزمالك 22 هدفًا واستقبلوا 7 أهداف.

سيدير الحكم الكيني بيتر وأويرو كاماكو مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان، بمساعدة زملائه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت وستيفن إليزار أونينجو، وسيكون الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها الحكم الرابع. سيكون الحكم التونسي هيثم قيراط مسؤولاً عن الفيديو، مدعوماً بتوم أبونجيل من جنوب إفريقيا وديانا شيكوتيشا من زامبيا. سيكون الحكم الجيبوتي محمد ياسين يونس مراقباً عاماً على المباراة، بينما سيقوم الحكام الإفتراضيين بإرشاداتهم محمد أحمد من الصومال.