بتر قدم موظفة سقطت أثناء محاولتها إستقلال قطار متحرك بطما

أصيبت موظفة في بداية العقد الخامس من العمر تقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج ببتر قدمها اليسرى أثناء محاولتها استقلال قطار روسي عقب تحركه من محطة سكة حديد طما سقطت بين الرصيف والقطار وجرى نقلها لمستشفى أسيوط الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود محضرا لمركز شرطة طما من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طما بأنه أثناء محاولة "دينا . ك . ا . م" 42 سنة موظفة ومقيمة دائرة المركز إستقلال القطار روسي [ القاهرة – أسوان ] عقب تحركه من محطة سكة حديد طما إنزلقت قدماها وسقطت بين الرصيف والقطار مما أدي لحدوث إصابتها ببتر بالقدم اليسرى وتم نقلها لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال زوجها "محمد . م . ذ .ع "52 سنة صاحب مكتبه خاصة ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .