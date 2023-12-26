الفرباسكم.. نبات عشبي متعدد الاستخدامات

يعد نبات الفرباسكم (بوصير - بوصير أبيض) من النباتات العشبية المعمرة، موطنه الأصلي وسط أوروبا، وينتشر في سويسرا وألمانيا وفرنسا، ويزرع في مصر منذ سنوات قليلة لتصديره إلى أوروبا، حيث يكثر الطلب عليه في الأسواق التجارية.

الوصف النباتي

يصل ارتفاع الفرباسكم إلى أكثر من متر ونصف، أوراقه كبيرة وعريضة متبادلة ذات حافة كاملة ومغطاة بشعيرات صوفية ذهبية اللون، أما أزهاره فصفراء اللون، ولها خمسة أسدية بيضاء تعلو المتك.

الزراعة

ينتشر الفرباسكم في معظم أنواع الأراضي، ويفضل الأراضي الخفيفة جيدة الصرف، ويحتاج إلى مناخ يشبه مناخ حوض البحر الأبيض المتوسط.

وتبدأ زراعة الفرباسكم في شهري سبتمبر وأكتوبر، وذلك عن طريق زراعة البذور في أحواض، وتحتاج الفدان إلى حوالي 100-150 جرام من البذور لإنتاج شتلات، ويمكن تغطية المشتل بسيران أو البلاستيك لاعطاء نسبة عالية من الشتلات، وتستمر الشتلات بالمشتل من 30-45 يومًا.

أما الزراعة في الأرض المستديمة، فتبدأ بحرث الأرض مرتين متعامدتين وتسويتها، ثم يتم التخطيط بمعدل 12 خطًا في القصبتين، وتزرع الشتلات في الجزئ العلوي من الخط على مسافات 50 سم بين الشتلة والأخرى.

الجمع والتحضير

تتم عملية جمع أزهار الفرباسكم عند وصولها إلى الطول المناسب ولونها أصفر ذهبي، ويتم الجمع يوميًا حتى يتم المحافظة على الأزهار من التساقط، ويفضل الجمع في الصباح الباكر، ثم تنقل الأزهار إلى أماكن التجفيف.

وتجفف الأزهار في الشمس أولاً حتى تفقد أكبر نسبة من الرطوبة بسرعة، ثم يكتمل تجفيف الأزهار بنقلها إلى الظل حتى لا تتعرض الأزهار إلى لسعة الشمس الزائدة ويتحول لونها كالمحمصة.

ومن الملاحظ أن نسبة الرطوبة في الأزهار تؤدي دورًا مهمًا في النشاط الإنزيمى داخل الأزهار، حيث يؤثر في تغيير طبيعة المكونات. ثم بعد التجفيف، يتم تعبئة الأزهار الجافة في أكياس من البولي إيثيلين حتى لا تمتص الرطوبة مرة ثانية من الجو، ثم تخزن الأزهار في مخزن جاف لنفس السبب السابق.

الاستعمالات الطبية

يستخدم نبات الفرباسكم في الطب البديل لعلاج العديد من الأمراض، ومن أهم استعمالاته: