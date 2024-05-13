خطوات الحج.. رحلة إيمانية تفصيلية في الأراضي المقدسة | صور

الحج فريضة عظيمة وشعيرة إيمانية جليلة، يشدّ إليها رحال المسلمين من كل أصقاع الأرض، ليؤدّوا أركان الإسلام الخمسة، ويُطهّروا قلوبهم من الذنوب والخطايا، ويُلّبوا نداء الله تعالى: "وَلْيَحُجَّ الْبَيْتَ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا".

مناسك الحج

تبدأ رحلة الحج بالإحرام من الإحرام من الميقات المحدد بقول الحاج لبيك اللهم حجا.ثمّ يتوجه الحجاج إلى مكة المكرمة، حيث يطوفون حول الكعبة المشرفة سبع مرات، ويسعون بين الصفا والمروة، ويصلّون في المسجد الحرام.

في هذا الموضوع، سنأخذكم في رحلة تفصيلية عبر مناسك الحج، ونشرح لكم خطواته، ونُبرز معانيه السامية، ونُسلّط الضوء على أهم التطورات الحديثة في المشاعر المقدسة.

الإحرام في الحج

يبدأ الحج بالإحرام من ميقات معين، وهو المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام.

يُلبي الحاج عند الإحرام قائلاً: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم لك والملك، لا شريك لك".

يرتدي الحاج ثياب الإحرام للرجال، وهي الإزار والرداء، بينما ترتدي النساء السّتر.

طواف الحجاج ببيت الله الحرام

الطواف

بعد الإحرام، يتوجه الحاج إلى المسجد الحرام، ويطوف حول الكعبة المشرفة سبع مرات.

يبدأ الطواف من الحجر الأسود، ويُقبّله أو يلمسه إن أمكن، ثمّ يطوف حول الكعبة باتجاه عقارب الساعة.

يُصلّي الحاج بعد كلّ طواف صلاة الطواف.

سعي الحجاج بين الصفا والمروة

السعي

بعد الطواف، يسعى الحاج بين الصفا والمروة سبع مرات.

يبدأ السعي من الصفا، ثمّ يمشي أو يركض إلى المروة، ثمّ يرجع إلى الصفا، وهكذا.

يُدعو الحاج أثناء السعي بين الصفا والمروة.

يوم التروية



يوم التروية

في اليوم الثامن من ذي الحجة، يتوجه الحاج إلى منى، ويقيم فيها ليلة التروية.

يُصلّي الحاج صلاة المغرب والعشاء قصراً، ثمّ يُصلّي صلاة الفجر جمعًا مع صلاة الظهر قصراً.

وقفة عرفة



يوم عرفة

في اليوم التاسع من ذي الحجة، يتوجه الحاج إلى عرفة، ويقف فيها حتى غروب الشمس.

يُصلّي الحاج صلاة الظهر والعصر جمعًا مع صلاة العشاء قصراً في عرفة.

يُدعو الحاج ويُلبي في عرفة.



المبيت في مزدلفة

بعد غروب الشمس، يتوجه الحاج إلى مزدلفة، ويقيم فيها ليلة المبيت.

يُصلّي الحاج صلاة المغرب والعشاء جمعًا مع صلاة الفجر قصراً في مزدلفة.

رمي الجمرات



رمي الجمرات

في اليوم العاشر من ذي الحجة، يتوجه الحاج إلى منى لرمي الجمرات.

يرمي الحاج جمرة العقبة الأولى، ثمّ جمرة العقبة الثانية، ثمّ جمرة العقبة الكبرى.

يُحلق الحاج رأسه أو يقصر شعره بعد رمي الجمرات.



الطواف والتقصير

بعد رمي الجمرات وحلق الرأس أو تقصيره، يتوجه الحاج إلى المسجد الحرام، ويطوف حول الكعبة المشرفة سبع مرات.

يُصلّي الحاج صلاة الطواف.

يُقصر الحاج شعره إن لم يكن قد حلق رأسه.

طواف الوداع



طواف الوداع

في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، يُسافر الحاج من مكة المكرمة، ويُودّع الكعبة المشرفة بطواف الوداع.

يُصلّي الحاج ركعتين بعد طواف الوداع.