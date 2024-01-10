أحمد موسى يكشف حقيقة تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه عبر معبر رفح حتى هذه اللحظة أكثر من 15 ألف شخص من مزدوجي الجنسية ومن القادمين إلى مصر لأسباب قانونية تخصهم والمرضى والجرحى والمرافقين واقتربنا من 20 ألف حتى الآن".

لا يوجد تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم، أنه لا يوجد تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح، وأن ما ينشر أكاذيب من البعض، وهناك بيان رسمى يكشف الحقيقة.

من يتعرض لمطالب بشأن تحصيل رسوم إضافية عليه أن يقدم شكوى

وأكد أحمد موسى أن من يتعرض لمطالب بشأن تحصيل رسوم إضافية، عليه أن يقدم شكوى، وأن الجميع على معبر رفح متواجدين طوال الوقت.

وتابع: "الهيئة العامة للاستعلامات المصرية لاحظت خلال الأيام الماضية بعض الأكاذيب والشائعات التي يجرى تداولها على بعض صفحات التواصل الاجتماعي ووقع فيها عدد من الصحف الغربية التي نشرت تقارير تزعم فيها وجود رسوم إضافية أو رشاوى على القادمين من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري.

وأشار إلى أن رئيس الهيئة للاستعلامات المصرية، ننفي هذا الأمر نفيا قاطعا، وذكر في بيان أصدرته الهيئة أن هذه الادعاءات لم تكن موفقة بأي حال من الأحوال ولم تكن مستندة إلى مصادر معلومة ولم يكن هناك أي نوع من أنواع التأكيد على أنها قد حدثت".

زارت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، معبر رفح البري، برفقة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أن زيارتها إلى محافظة شمال سيناء لتفقد المساعدات وزيارة الجرحى الفلسطينيين والاطلاع علي الدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية علي ضرورة فتح المعابر مع قطاع غزة وإدخال المساعدات بشكل أسرع، مؤكدة علي قيام ألمانيا بدعم وصول سريع وكبير من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استقبل اليوم ،أنالينا بيربوك،وزيرة الخارجية الألمانية خلال وصولها إلى مطار العريش الدولي،علي متن طائره قادمة من القاهرة.