محافظ جنوب سيناء يتفقد النصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية بشرم الشيخ

تفقد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، خلال جولاته التفقدية ، اليوم الأربعاء، النصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية " فلاش اير" بمنطقة الفنار بمدينة شرم الشيخ.

أشار محافظ جنوب سيناء ان التفقد جاء في اطار الاستعداد لزيارة أهالي حادث الطائرة المنكوبة للنصب الاسبوع القادم، تزامنًا مع ذكرى سقوط الطائرة لتأبين ذويهم، وإلقاء الورود في البحر.

وأوضح فوده، أن النصب التذكاري جرى إقامته ليرمز عن الحادث الأليم لسقوط الطائرة الفرنسية " فلاش اير"، وهو عبارة عن حمامات سلام فضية اللون صممت من المعدن، ولوحات جدارية تطل على البحر نحت عليها أسماء الضحايا بلغات مختلفة، وصمم بطريق فنية على أعلى مستوى تعتمد عن فكرة السكون والحركة بين الحياة والموت، إذ تتحرك حمامات السلام كلما عصفت الرياح بالمنطقة، وتسكن كلما هدأت الرياح.



ولفت المحافظ أن العديد من السائحين من مختلف جنسيات العالم تحرص على زيارة النصب، لذا يعد من أهم المعالم السياحية بالمدينة، ويجري وضعه على قائمة المناطق التي تحتاج تطوير.



وكانت الطائرة الفرنسية "فلاش إير" التابعة لشركة خطوط "فلاش" الجوية إحدى شركات الطيران المصرية، قد سقطت في يناير 2004 بالقرب من سواحل شرم الشيخ وتحديدًا على بعد‏ 10 كيلومترات من شاطئ خليج نعمة، عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي بنحو 10 دقائق وكان من المقرر أن تتجه إلى القاهرة ومنها إلى باريس‏ وتحطمت الطائرة بالكامل ‏مما أسفر عن مصرع 148 شخصًا بينهم‏ 133‏ سائحًا فرنسيا وسائح واحد من المغرب، وآخر من اليابان،‏ ‏إضافة إلى 13‏ من أفراد طاقم الطائرة.



رافقه اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ للمحليات، والمهندس الاستشاري كرم معوض، مستشار المحافظ للتخطيط العمراني والمشروعات.