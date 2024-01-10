الاحتلال: إصابة 17 جنديًا في معارك ضد كتائب القسام خلال الساعات الماضية

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بإصابة 17 ضابطا وجنديا خلال المعارك ضد كتائب القسام في غزة في الساعات الماضية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وكان الإعلام العبري قد أعلن عن ارتفاع عدد القتلى بين صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب مع حركة حماس إلى 520 قتيلا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مصرع ضابط جديد من عناصره خلال المعارك في وسط قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال الاحتلال إن الرقيب من الدرجة الأولى (احتياط) الكانا نيولاندر قُتِـ ــل أمس خلال معارك في وسط قطاع غزة.

ويُعد هذا الضابط رقم 186 الذي يلقى حتفه في الهجوم البري الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

ولفت جيش الاحتلال إلى أن ضابطا احتياطيا من لواء يفتاح أصيب بجروح خطيرة خلال المعركة التي قُتـ ـل فيها نيولاندر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.