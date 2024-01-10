الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب 150 هدف بغزة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه ضرب أكثر من 150 "هدفا إرهابيا" في أنحاء قطاع غزة خلال اليوم الماضي.

txt

إسرائيل تعترف بارتفاع عدد ضحاياها خلال الحرب على غزة

txt

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف المسعفين والطواقم الطبية في غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إن القوات الإسرائيلية قـ.تلت العشرات من عناصر حماس في مدينة خانيونس جنوب غزة.

وتم الإبلاغ عن بعض أعنف المعارك في الأيام الأخيرة في خانيونس، حيث يدور قتال على الأرض بالإضافة إلى غارات جوية منتظمة.

كما زعم الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف أكثر من 15 فتحة نفق تحت الأرض في منطقة المغازي.

وأدعي جيش الاحتلال العثور على منصات إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار وعبوات ناسفة وآلة تستخدم لتصنيع الصواريخ.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، فإن حماس قامت ببناء متاهة من الأنفاق تمتد على كامل القطاع – وهي شبكة تحت الأرض تستخدم لنقل الأشخاص والبضائع، وتخزين الصواريخ والذخائر، وإيواء مراكز سيطرة حماس.

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف المسعفين والطواقم الطبية في غزة

تواصل اعتداءات العدوان الغاشم على قطاع غزة ومقتل وإصابة العشرات

عمرو أديب يوجه رسالة لـ وائل الدحدوح: غادر غزة

حماس: المقاومة وجهت ضربات قوية ومؤثرة للاحتلال في شمال قطاع غزة
الجريدة الورقية