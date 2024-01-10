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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكنيست الإسرائيلي يطالب بإحراق غزة بأهلها .. تفاصيل

الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي

نقلت القناة 13 الإسرائيلية دعوة متجددة  لنائب رئيس الكنيست الإسرائيلي وعضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن نسيم فتوري إلى مواصلة ارتكاب حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الواسع.

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وكشفت القناة 13 الإسرائيلية أن عضو الكنيست  فتوري جدد دعوته إلى إحراق كل غزة بأهلها، حتى تتخلص منهم إسرائيل إلى الأبد.

وتجدر الإشارة إلى أن النائب سبق وطالب نيسيم فاتوري بإحراق قطاع غزة الذي تشن فيه إسرائيل حرب عنيفة منذ السابع من أكتوبرالماضي.

وقال فاتوري قبل شهرين  في تغريدة: "كل الانشغال بمدى توفر الإنترنت في غزة أم لا يظهر أننا لم نتعلم شيئا. نحن إنسانيون للغاية.. احرقوا غزة الآن، لا أقل من ذلك! لا تضعوا الوقود. لا تضعوا الماء حتى يعود المختطفون".

وقامت منصة "إكس" تويتر سابقاً بإضافة تحذير لمنشور فاتوري باعتباره يحض على القتل، مما اضطره لاحقاً لحذف عبارة "احرقوا غزة".

وقال فاتوري في تغريدته المُعدلة: "لا تدخلو الوقود (إلى غزة)، لا تُدخلوا المياه، حتى يعود جميع المخطوفين (لدى حركة حماس)".

وتواجه إسرائيل اتهامات عربية ودولية بتنفيذ إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

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