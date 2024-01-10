جنوب سيناء تتابع الأعمال الإنشائية بمشروعات شرم الشيخ

عرضت محافظة جنوب سيناء، فيلمًا تسجيليًا لتسليم وتشغيل الخدمات بتجمع السحيمي برأس سدر، وعرض موقف تنفيذ الأعمال لكل من مبنى الرصد الأمني بشرم الشيخ بنسبة الأعمال الإنشائية 100% ، وقرية التراث البدوي نسبة التنفيذ الأعمال 99% وجاري التوريد لباقي المستلزمات، والمستشفى البيطري بمنطقة الهجن بنسبة تنفيذ الأعمال بنسبة 100%، الحديقة المركزية بشرم الشيخ نسبة تنفيذ الأعمال بنسبة 100 %، ومبنى مجلس المدينة الجديد تنفيذ الأعمال بنسبة 99%.

كما تم استعراض الموقف الحالي لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالمتغيرات المكانية بمدينة نويبع، وعرض موقف التصالح وفقًا للقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم واحد لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ومعدل الإنجاز بالمدن.

وتم عرض الموقف التنفيذي لإنشاء منطقة 306 بمدينة أبو رديس على غرار مدينتي طور سيناء ورأس سدر، وعرض موقف طرح شركة النظافة والصيانة بطور سيناء.

جاء ذلك خلال مؤتمر المتابعة الدوري الاسبوعي، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، والقيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات وإدارات المحافظة.