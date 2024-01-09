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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تفاصيل جديدة عن شبكة تجسس الموساد بتركيا

شبكة التجسس
شبكة التجسس

كشفت شبكة سكاي نيوز عن تفاصيل جديدة بشأن الأشخاص، الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية التركية للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة تجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.

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وكانت وكالة الأناضول التركية للأنباء أفادت باعتقال 33 شخصا من المعتقد أنهم كانوا يسعون إلى رصد ومراقبة ومهاجمة وخطف مواطنين أجانب يعيشون في تركيا في إطار عمليات "تجسس دولية".

ونقل موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي عن مصادر تركية قولها إن من بين المتهمين 3 مصريين وفلسطينيين اثنين وتونسيين اثنين و3 أتراك وعدد من السوريين.

وكشفت أيضا أن من بين الموقوفين مسؤولا عن مكتب عقارات، كان يقدم معلومات تفصيلية عن مناطق تواجد العرب والفلسطينيين وتقارير عن المجمعات السكنية، التي يقيمون فيها.

ووفق المعلومات المستقاة كذلك، فإن هناك بعض المشتبه بهم الذين تم إطلاق سراحهم بعد التأكد أنه كان هناك تواصل بينهم وبين أعضاء الخلية دون علمهم بمهامهم، فيما تم ترحيل عدد آخر بسبب وضعهم في الإقامة.

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