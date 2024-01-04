أبرز قادة الحركة الذين أغتالهم الموساد

أعاد مقتل القيادى فى حركة حماس صالح العارورى، ومرافقيه، فى ضربة جوية فى العاصمة اللبنانية بيروت، إلى الواجهة عمليات اغتيال سابقة نفذها جهاز الاستخبارات الإسرائيلى الموساد ضد قيادات بارزة فى حماس.

فأيادى الموساد الملطخة بالإجرام ودماء الشهداء طالت العديد من قيادات حماس من أبرزهم:

- أحمد ياسين، مؤسس الحركة، اغتالته تل أبيب فى مارس عام 2004 فى هجوم صاروخى شنته طائراتها الحربية.

- يحى عياش، مهندس الحركة، اغتاله الموساد عام 1996 عبر تلغيم هاتفه، فانفجر خلال مكالمته مع والده.

- أحمد الجعبرى، مهندس صفقة جلعاد شاليط، استهدفته إسرائيل عام 2012 فى سيارته بغارة جوية بعد تحديد موقعه فى غزة.

- رائد العطار، عضو المجلس العسكرى فى كتائب القسام، اغتيل عام 2014 فى غارة جوية استهدفت منزلا كان فيه فى رفح بغزة.

- صلاح شحادة، يعتبر من مؤسسى الذراع العسكرى للحركة، اغتيل هو الآخر عام 2002 بقنبلة تزن أكثر من طن بعد تحديد مكانه فى حى الدرج شرق مدينة غزة.

- عبدالعزيز الرنتيسى، يعد من مؤسسى الحركة ومن أبرز قادتها، اغتيل عام 2004 بصاروخ استهدف سيارته فى غزة، وذلك بعد أقل من شهر من توليه قيادة حماس.

- سعيد صيام، قيادى فى الحركة تولى وزارة الداخلية الفلسطينية عام 2006، اغتالته إسرائيل عام 2009 فى غارة جوية نفذتها أثناء الحرب على القطاع.