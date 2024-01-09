ألمانيا: نعمل مع مصر من أجل إقرار هدن إنسانية في غزة (فيديو)

قالت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنها ستزور رفح والعريش اليوم للإطلاع على الدور المصري الداعم للفلسطينيين، مشيرة إلى أنها ستتابع ما تقوم به المنظمات الإنسانية والأممية، مؤكدة على ضرورة دخول المساعدات بشكل عاجل وسريع وفتح المعابر الاسرائيلية كى تصل المساعدات بشكل كاف لغزة.

إقرار هدن إنسانية فى قطاع غزة

وأوضحت "بيربوك" خلال كلمتها في مؤتمر صحفى مع الوزير سامح شكرى، أن بلادها تعمل مع مصر للدفع نحو إقرار هدن إنسانية فى قطاع غزة، موضحة أن بلادها قدمت مساعدات للمواطنين الفلسطينيين لكنها ليست كافية للمدنيين فى غزة.

ألمانيا تدعم وصول سريع وكبير من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين

وأشارت إلى أن ألمانيا تدعم وصول سريع وكبير من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة إطلاق سراح الرهائن فى أقرب فرصة ممكنة، موضحة أن هناك اتفاقا مصريا ألمانيا بضرورة حل الدولتين.