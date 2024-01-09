الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طواقمنا الطبية في غزة (فيديو)

قال الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الطواقم الطبية في غزة، موضحا أن الأمور ما زالت صعبة في قطاع غزة والضفة الغربية وهناك عمليات مستمرة وقصف مستمر بقطاع غزة يؤدي إلى وقوع العديد من الشهداء والإصابات بالاستهدافات المستمرة.

الضفة الغربية

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه في الضفة الغربية هناك اقتحامات متكررة تسفر عن إصابات، كما حدث في نابلس قبل قليل، وتم وقوع 9 إصابات، مؤكدا أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني ما زالت متسمرة في عملها رغم هذه الاستهدافات.

الهلال الأحمر

وتابع أنهم رصدوا عشرات الاستهدافات ضد الطواقم الطبية، وبعضها كان بشكل مباشر وتسبب في استشهاد أشخاص من الكوادر الطبية، وكذلك تدمير مباني الهلال الأحمر وسيارات الإسعاف، و"رغم كل ذلك نقدم خدماتنا".