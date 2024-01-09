الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يعلن مقتل 4 وإصابة 6 جنود إسرائلين بوسط وجنوب غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مقـ.تل 4 من جنوده خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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خلال اقتحام نابلس.. إصابة 6 فلسطينيين برصاصات الاحتلال

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استشهاد نجلي شقيق وائل الدحدوح في قصف من الاحتلال الإسرائيلي

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإٍسرائيلي دانيال هاجاري، أن 2 من جنود الكتيبة الهندسية قتـ.لوا في جنوب غزة، بالإضافة إلى مقتـ.ل جندي من لواء كفير للمشاة، كما قتـ.ل الجندي الرابع في وسط غزة ضمن الفرقة 36.

وأضاف هاجاري، إلى أنه تمت إصابة 6 ضباط وجنود آخرين بجروح خطرة، ونقلوا إلى المستشفيات الإسرائيلية جراء المعارك الضارية في غزة.

بذلك وصل عدد الجنود والضباط الجرحى الإسرائيليين في المعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي إلى 1048 مصابا، بينما ارتفع عدد الجنود القتلي إلى 514 بينهم 180 قتيلا منذ انطلاق العدوان البري على قطاع غزة.

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