الإثنين 08 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المواطن الصحفى

كشك لمريض سرطان الحنجرة

بوابة الوفد الإلكترونية

 

شاء السميع العليم أن أصاب بورم خبيث أدى إلى إزالة الحنجرة تماما، وعليه فقدت النطق واختفى صوتى حتى نهاية عمرى. 

ولمواجهة أعباء وظروف الحياة أصبحت فى أمس وأشد الاحتياج لموافقة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تخصيص موقع ثابت لكشك خشبى لبيع الحلوى والمرطبات برعاية جمعية الأورمان بعد أن أعيتنى الحيل وضاقت بى السبل، وأكد لى المسئولون أن قرار الموافقة على إقامة وترخيص كشك ثابت من اختصاص معالى المحافظ فقط.. لذا ألتمس الموافقة على كشك خشبى لى رحمة بظروفى الصحية الحرجة والتى يلين لها الصخر.

أبوحمد أحمد سليمان فرجانى

الجملة - العياط - الجيزة 

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