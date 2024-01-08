كشك لمريض سرطان الحنجرة

شاء السميع العليم أن أصاب بورم خبيث أدى إلى إزالة الحنجرة تماما، وعليه فقدت النطق واختفى صوتى حتى نهاية عمرى.

ولمواجهة أعباء وظروف الحياة أصبحت فى أمس وأشد الاحتياج لموافقة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تخصيص موقع ثابت لكشك خشبى لبيع الحلوى والمرطبات برعاية جمعية الأورمان بعد أن أعيتنى الحيل وضاقت بى السبل، وأكد لى المسئولون أن قرار الموافقة على إقامة وترخيص كشك ثابت من اختصاص معالى المحافظ فقط.. لذا ألتمس الموافقة على كشك خشبى لى رحمة بظروفى الصحية الحرجة والتى يلين لها الصخر.

أبوحمد أحمد سليمان فرجانى

الجملة - العياط - الجيزة

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