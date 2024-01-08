الإثنين 08 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة: مصر حققت تقدمًا كبيرًا في زراعة المحاصيل الشتوية

المحاصيل الشتوية
المحاصيل الشتوية

أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر قد حققت تقدمًا كبيرًا في زراعة المحاصيل الشتوية، حيث تم زراعة 3.1 مليون فدان قمح و600 ألف فدان بنجر.

جميع المحاصيل الشتوية الرئيسية

وأشار الشناوي إلى أن الوزارة تتابع جميع المحاصيل الشتوية الرئيسية، وعلى رأسها محصول القمح والبنجر وقصب السكر، وتقوم بدعم الساحات بالتقاوي المنتقاة لتحقيق المساحات المستهدفة من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية. كما قامت الوزارة بتفعيل كارت الفلاح الذكي، وجارٍ صرف حصص الأسمدة المقررة من خلاله.

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وأكد الشناوي أن جميع المحاصيل الشتوية في حالة جيدة، وأن برودة الجو مع سقوط الأمطار خلال الفترة الأخيرة هو طقس مناسب لمحصولي القمح والبنجر.

ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطهير جميع المجاري المائية والمساحة لوصول المياه إلى مختلف الزراعات.

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