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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الزراعة: مبادرة “ازرع” تستهدف توفير تقاوي القمح بتخفيضات 50 %

زراعة الوادي الجديد
زراعة الوادي الجديد

قال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد، إنّ مبادرة ازرع التي تستهدف توفير التقاوي لمحصول القمح بتخفيضات 50% أكثر من ممتازة، وبعدم الكنيسة الإنجيلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشددًا على أن ثمةّ إقبالا كبيرا من المزارعين عليها. 

توفير تقاوي المبادرة

أضاف "المرسي" في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفير تقاوي المبادرة ووزعناها على مستوى قرى ومراكز قرى الوادي الجديد". 

توزيع التقاوي على كل القرى

تابع وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد: "في العام الماضي زرعنا 436 ألف فدان وأنتجنا أكثر من مليون طن قمح، وتم تنفيذ مبادرة في محافظات أخرى وحققت نجاحا كبيرا، حيث تخفض ثمن التقاوي بنسبة 50%، وتم توزيع التقاوي على كل قرى المحافظة، وننتهي من حصد الكميات التي وُزعت ضمن المبادرة، وحصرنا حوالي 310 ألف فدان خارج المبادرة".
 

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