البروكلي والقرنبيط يحميان من التهاب المفاصل وأمراض القلب

يمكن للحصص اليومية من البروكلي والملفوف والقرنبيط أن تمنع مجموعة متنوعة من الاضطرابات، من التهاب المفاصل إلى أمراض القلب، وأوضح علماء من جامعة بنسلفانيا فوائد هذا النوع من النظام الغذائي.

يعد الاستهلاك المنتظم للبروكلي والقرنبيط والملفوف الأبيض وسيلة وقاية قوية لمجموعة متنوعة من الأمراض من التهاب المفاصل إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت الدراسة أن التأثير الوقائي يتحقق بسبب التأثيرات الإيجابية لهذه المنتجات على صحة الجهاز الهضمي، وعندما تم إبقاء فئران المختبر على نظام غذائي يحتوي على هذه الخضروات، تعاملت بشكل أفضل مع اضطرابات الجهاز الهضمي المختلفة، ويفسر العلماء ذلك بحقيقة أن الخضروات الصليبية تحتوي على مواد تعمل على تحسين صحة الأمعاء ووظائفها الوقائية.

وهذا يقلل من خطر التسربات المعوية، مما يعرض الجسم للسموم ومسببات الأمراض وهذه التسريبات المعوية هي التي تثير العمليات الالتهابية المختلفة التي تؤدي إلى أمراض مثل التهاب المفاصل أو أمراض القلب والأوعية الدموية، ويعتقد الباحثون أن الخضروات الصليبية تحتوي على مكون يتحلل إلى مواد أخرى في المعدة وبعد ذلك، تتحد هذه المواد معًا وتنشط مستقبل الأريل الهيدروكربوني المعوي، وهو أمر مهم للحفاظ على وظائف الصحة والحاجز لهذا العضو.

يحمي حاجز الجهاز الهضمي القوي الجسم من السموم ومسببات الأمراض بينما يسمح لهضم العناصر الغذائية بشكل أفضل وبترجمة نتائج الدراسة إلى صحة الإنسان، اقترح الباحثون أنه لتحقيق تأثير مماثل، سيحتاج الناس إلى استهلاك ثلاثة أكواب ونصف من البروكلي يوميا، وعلى الرغم من أن هذا يبدو مبلغًا كبيرًا، إلا أنه في الواقع يمكن تحقيقه، خاصة إذا قمت بتوزيع الخضروات الصليبية بين الإفطار أو الغداء أو العشاء.