تساعد الخضروات الخضراء، وخاصة البروكلي، في مكافحة مرض السكري من النوع الثاني، وقد لا يساعد السلفورافان الذي يحتوي عليه في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني فحسب، بل يقلل أيضًا من الأعراض لدى أولئك الذين يعانون من المرض بالفعل لذلك، إذا كنت مصابًا بالسكري، فحاول تناول حصة من البروكلي يوميًا.

كيف يساعد السلفورافان الموجود في البروكلي في علاج مرض السكري؟

أظهرت دراسة أجريت على الفئران أن مركب السلفوفان قلل من كمية الجلوكوز التي تنتجها خلايا الكبد المستنبتة وعكس التعبير الجيني غير الطبيعي نُشرت الدراسة في مجلة Science Translational Medicine وأجرتها أنيكا أكسلسون وزملاؤها في مركز السكري بجامعة لوند في السويد.

وبعد دراسة على الحيوانات، درس العلماء آثار مستخلص براعم البروكلي على الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسكري من النوع الثاني والسمنة وقام الباحثون بإعطاء مستخلص البروكلي في شكل مسحوق، والذي يحتوي على 100 مرة أكثر من السلفورافان مقارنة بالبروكلي الطبيعي.

وجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا مستخلص البروكلي أظهروا انخفاضًا ملحوظًا في مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوه وانخفضت مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام لدى هؤلاء المرضى بنسبة 10٪ مقارنة بالمجموعات الأخرى، "كان قادرًا على التحكم في مستويات الجلوكوز وتقليل إنتاج الجلوكوز" ، كما كتب الأطعمة من أجل صحة أفضل.