فوائد البروكلي في مكافحة مرض السكري

نجح باحثون من السويد في اكتشاف خصائص مفيدة للبروكلي تساعد على الوقاية من مرض السكري، فهو يؤثر على كيفية استقلاب الجسم للسكر، وقد يقي من السكري من النوع الثاني، والذي يظهر بسبب سوء التغذية.

فوائد البروكلي

أظهرت التجارب أن هذا المنتج يمكن أن يساعد أولئك الذين يعانون من مرض السكري، ووفقا للعلماء، فقد نوقشت فوائد البروكلي لصحة الإنسان مرارا وتكرارا من قبل، ولكن هذه المرة ظهرت مؤشرات جديدة حول سبب كونه مفيدا.

ويسمح لك المركب الموجود في البروكلي بالتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، وهو أمر مهم جدًا للأشخاص المعرضين لمرض السكري أو أي اضطرابات استقلابية أولية.

شارك مئات من المتطوعين في التجربة، وأجروا اختبارات مختلفة قبل وبعد تناول البروكلي لعدة أسابيع ونتيجة للتجربة، وجد العلماء أن جميع المشاركين في الدراسة لديهم انخفاض في مستويات السكر في الدم، مما يدل على انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري.

ومع ذلك، يقول العلماء إنهم لم يعطوا المنتج في شكله النقي ولكن مستخلصه الذي يختلف عن الذي يمكنك صنعه بنفسك، حيث أن تركيزه أعلى بكثير ومن أجل الحصول على نفس الشيء في المنزل، عليك أن تأكل كمية غير واقعية من البروكلي .

وللمساعدة في علاج مرض السكري، تحتاج إلى مستخلص عالي التركيز، لذا فإن استهلاك المنتج من المتجر على الأرجح لن يعطي نتيجة إيجابية ملحوظة، ويعتزم العلماء ابتكار دواء يعتمد على هذا المنتج يمكن أن يساعد في مكافحة هذا المرض.