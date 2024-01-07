الأحد 07 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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وزير الري يهنئ البابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بوابة الوفد الإلكترونية

هنأ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، وجميع العاملين بالوزارة ، قداسة البابا وأقباط مصر شركاء هذا الوطن ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا للجميع أعياد سعيدة.

كما هنأ الوزير جموع المواطنين والأقباط داخل مصر وخارجها بهذه المناسبة، مؤكدا أن احتفالات عيد الميلاد المجيد كل عام تبعث للعالم رسالة محبة وإخاء ومودة، من كل مصر، مسلمين وأقباط.

وأعرب "سويلم" عن تمنياته بأن يعيد الله هذه الأيام على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظها من كل سوء .

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