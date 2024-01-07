النائب حازم الجندي يهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد.. ويؤكد: مصر تبعث رسالة محبة وإخاء للعالم

هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الاقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن تعاد هذه الأيام علي مصر بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظها وشعبها من كل سوء.

وأكد "الجندي"، أن احتفالات عيد الميلاد المجيد كل عام تبعث للعالم كله رسالة محبة وإخاء ومودة، مؤكدا أن الشعب المصري نموذج فريد في الترابط والتلاحم، إيمانا بقيمة المواطنة في تعزيز السلم الاجتماعي وأن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات هي السبيل نحو الحفاظ علي أمن المجتمع واستقراره.

وتوجه النائب حازم الجندي، إلي الله داعيا أن يجعل العام الجديد عام خير علي مصر وشعبها، وأن يتمكن المصريون من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، وان تواصل مصر نهضتها وأن تتمكن من تحويل الأزمات إلي إنجازات، راجيا الله بأن ينعم علي الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام ويجنبهم الحرب وتداعياتها.