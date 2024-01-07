وزير الري يتابع موقف انتخابات روابط مستخدمى المياه

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من الدكتور يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الرى يستعرض موقف انتخابات روابط مستخدمى المياه على مستوى المراكز والمحافظات المختلفة .

وإستعرض الدكتور سويلم إجراءات تشكيل روابط مستخدمى المياه بالمحافظات تفعيلاً لمواد قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية الخاصة بالروابط ، حيث تم إصدار القرار الوزاري رقم ١٩٧ بتاريخ ٢٦ ابريل ٢٠٢٣ بشأن إجراء إنتخابات السادة أمناء المراكز بالمحافظات من بين رؤساء الروابط بالمركز ، وإنتخاب أمين عام للروابط على مستوى المحافظة من بين أمناء المراكز بذات المحافظة ، على أن يتم إجراء الانتخابات تحت إشراف إدارات التوجيه المائى بالمحافظات .

وإستعرض نتائج الانتخابات حتى تاريخه والتي أسفرت عن انتخاب عدد ١٨٨ أمين رابطة مستخدمى مياه بعدد ١٨٨ مركز على مستوى الجمهورية ، وعدد ٢١ أمين عام رابطة مستخدمى مياه بعدد ٢١ محافظة ، ومن المنتظر الانتهاء من اجراء آخر عملية انتخابية لأمين عام محافظة كفر الشيخ يوم الثلاثاء الموافق ٩ يناير الجارى ، على أن يعقب ذلك تحديد موعد لإجراء اقتراع علنى بين أمناء المراكز المنتخبين وذلك لانتخاب رئيس اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية من بينهم وكذا تكوين مجلس إدارة الاتحاد قبل نهاية شهر يناير ٢٠٢٤ .

وصرح الدكتور سويلم أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد نظمت عملية إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضى الزراعية وبينت مهام ومسئوليات تلك الروابط ، وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية فى إدارة المياه وتحقيق مبادئ الحوكمة ، مؤكداً على أهمية دعم هذه الروابط وتفعيلها وعرض قصص نجاح هذه الروابط لتشجيع باقى المزارعين على تشكيل روابط للمزارعين على مختلف الترع .

وأضاف، أن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى ٣٣ ألف كيلومتر من الترع ، وتفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى ، هو ما دفعنا للعمل على دعم تشكيل روابط مستخدمى المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والرى الجديد وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سوياً تحت مظلة هذه الروابط ، حيث ستُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى ، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية .

وأكد الدكتور سويلم على الدور الهام لإدارات التوجيه المائى بالمحافظات والتابعة لقطاع تطوير الرى فى دعم التواصل بين روابط مستخدمي المياه وبين مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة ، ودعم ونشر فكر المشاركة المجتمعية فى إدارة المياه والمحافظة على المياه من الإهدار والتلوث ، ونشر سياسات وإستراتيجيات الوزارة على المزارعين من خلال الروابط .