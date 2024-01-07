محافظ الإسكندرية يشارك الأقباط احتفالات السيد المسيح

في أجواء احتفالية دينية وطنية كانت بمثابة لوحة تجسد التلاحم والوحدة الوطنية خارج البلاد،حرص المسلمين مشاركة الاخوة الاقباط فرحتهم باعيادهم مؤكدين للجميع اننا شعب وامه واحدة

كما حرص اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على مشاركة احتفالات الاقباط مؤكدا أن هذه الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة بين جموع المصريين، موضحًا أننا جئنا اليوم قيادات تنفيذية وشعبية سكندرية، ليس لتقديم التهنئة فقط بل لنحتفل سويا ككيان واحد في وطن واحد إخوة متحابين متماسكين.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد بين الحضور في هذا المكان المقدس نحتفل بالأعياد، مقدما التهاني لأبناء الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية الكريمة بمناسبة الاحتفال بميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام.

أكد محافظ الإسكندرية أن هذه الأعياد تجدد كل عام روح الإخاء والمحبة بين جموع المصريين، فوحدتهم هى صمام الأمان لهذا الوطن الغالي، مشيرًا إلى استمرارنا جميعًا بالعمل على دفع عجلة التنمية من أجل النهوض بهذا البلد العظيم في ظل القيادة الحكيمة، ومؤكدًا أن كافة القيادات السكندرية جاءت، ليس لتقديم التهنئة فقط بل لنحتفل سويًا ككيان واحد في وطن واحد إخوة متحابين متماسكين

احتفل أقباط الإسكندرية الأرثوذكس والإنجيليين والروم بعيد الميلاد المجيد، مساء السبت، وامتدت صلواتهم واحتفالاتهم حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وسط تماجيد وطقوس دينية وصلوات من أجل مصر، فيما ترأس الرعاة الصلاة في كنائسهم بحضور شعبي وكهنوتي مكثف.

وحرص اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وقيادات الإسكندرية والأجهزة الأمنية على التواجد في الكنائس للتهنئة بالعيد ومشاركة الأقباط عيدهم، فيما شهدت الكنائس إجراءات تأمينية مشددة.

ورأس القمص أبرام إميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية، راعي الكنيسة المرقسية الكبرى، صلاة العشية، وقداس العيد صباح اليوم الأحد، نيابة عن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسط حضور شعبي وكهنوتي مكثف، فيما عاونه في الصلاة آباء كهنة الكاتدرائية.

وزار محافظ الإسكندرية المقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية، لتقديم التهنئة للأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، واستقبله الأنبا باڤلي، أسقف قطاع المنتزه بالإسكندرية، والأنبا هرمينا، أسقف قطاع شرق بالإسكندرية، والقمص أبرام إميل، وكيل قداسة البابا تواضروس، وعدد من الآباء الكهنة.

كما احتفلت طائفة الروم الأرثوذكس في الإسكندرية بعيد الميلاد المجيد والذي يتزامن مع عيد الغطاس، وسط حضور كهنوتي وشعبي.

وترأس الصلاة البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، قداس العيد ببطريركية البشارة، بحضور المطران ناركيسوس الوكيل البطريركي بالإسكندرية، وسفيرا دولتي قبرص واليونان، ورئيس الجمعية اليونانية بالإسكندرية.

وأعرب المحافظ خلال تهنئته بالعيد عن فخره واعتزازه الذي نشعر به جميعًا حينما نتشارك الأعياد والاحتفالات، متمنيًا للجميع أجواء من البهجة والسلام وسيادة القيم الإنسانية والأخلاقية التي كان المسيح في طليعة الداعين إليها.

وقال إن مصر واليونان بلد واحد، واليونانيين بالفعل أصبحوا جزءا من مصر بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة، مؤكدًا روح السماحة التي تتمتع بها مصر وشعبها عبر العصور، مشيرًا إلى أن هذه البطريركية التي أنشئت منذ أكثر من 2000 عام على أرض الإسكندرية والتي أسسها الإسكندر الأكبر خير دليل على ذلك.

من جانبه؛ رحب قداسة البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر بلاد إفريقيا، بجميع الحضور لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الغطاس المجيد مقدما الشكر لجميع القيادات في مصر.

وقال: «نصلى أن يمنح الله الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التوفيق والسداد في الفترة الرئاسية الجديدة»، مستطردا: «نحن نخدم الوطن من أجل السلام وصداقة الشعوب ومن أجل السلام المشترك بين مصر واليونان وقبرص».

واحتفلت طائفة الأرمن الأرثوذكس بالعيد في كاتدرائية القديس بولس والقديس بطرس، ورأس الصلاة راعي الكنيسة، الأب كريكور موراديان، وأعضاء مجلس الإدارة للأرمن الأرثوذكس.

واحتفل الأقباط الإنجيليون بالعيد في الكنيسة الإنجيلية، بحضور الدكتور القس راضي عطالله إسكندر، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة.

وأعرب المحافظ، خلال تهنئته بالعيد، عن سعادته بوجود جميع القيادات التنفيذية والشعبية والقساوسة وشيوخ وشمامسة محافظة الإسكندرية في هذا المكان المقدس للاحتفال بعيد يفرح فيه جموع المصريين.

وأكد المحافظ أن الكنيسة الإنجيلية المصرية كنيسة وطنية تؤمن بأن حب وخدمة الوطن هو جزء من إيمانها ورسالتها، مشيرًا إلى أن وجودنا بين إخوتنا لنحتفل معهم بعيد الميلاد المجيد يحمل رسالة للعالم أجمع تؤكد أن مصر قيادة سياسية وجيش وشرطة وشعب نسيج واحد، فالجميع يقف صفا واحدًا للعمل على استعادة مصر ريادتها ومكانتها في المنطقة.

وأشار الشريف إلى أن مدينة الإسكندرية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية على كافة المستويات، فالإسكندرية كانت وستظل رمز الحضارة والتعايش الذي يجمع كافة الأطياف والجنسيات.