كيفية مغادرة مجموعة على Instagram

تعد مغادرة مجموعة على Instagram عملية بسيطة، ولكن الخطوات قد تختلف قليلاً اعتمادًا على ما إذا كنت تستخدم تطبيق الهاتف المحمول أو إصدار الويب. وإليك كيفية القيام بذلك على كليهما:

تطبيق الهاتف:

افتح تطبيق Instagram واضغط على أيقونة الرسالة (الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة).

ابحث عن الدردشة الجماعية التي تريد مغادرتها وانقر عليها.

اضغط على اسم المجموعة أو أيقونة صورة الملف الشخصي في الجزء العلوي من الدردشة.

انتقل للأسفل وانقر على "ترك الدردشة".

ستظهر نافذة تأكيد منبثقة. اضغط على "مغادرة" مرة أخرى للتأكيد.

نسخة الويب:

انتقل إلى Instagram.com وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

انقر على أيقونة الرسالة (الزاوية اليمنى العليا من الشاشة).

ابحث عن الدردشة الجماعية التي تريد مغادرتها وانقر عليها.

انقر على اسم المجموعة في الجزء العلوي من الدردشة.

ستظهر لوحة معلومات المجموعة على الجانب الأيمن من الشاشة. انقر على الزر "..." بجوار اسم المجموعة.

حدد "ترك المجموعة" من القائمة المنسدلة.

ستظهر نافذة تأكيد منبثقة. انقر على "مغادرة" مرة أخرى للتأكيد.

بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار

بمجرد مغادرة المجموعة، لن تتلقى رسائل منها بعد الآن ولن تتمكن من رؤية المحادثات السابقة.

لن يتم إخطار الأعضاء الآخرين في المجموعة عند مغادرتك.

إذا قمت بإنشاء المجموعة، فإن تركها سيؤدي إلى حذفها تلقائيًا لجميع الأعضاء.