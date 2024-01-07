القوات الأوكرانية تقصف 19 مجموعة روسية خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد أن القوات الجوية قصفت 19 مجموعة تابعة للجيش الروسي ومنظومة دفاع جوي في آخر 24 ساعة.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط،، أن الوحدات الصاروخية اشتبكت مع 4 مجموعات روسية ومركزي تحكم ومخزن ذخيرة و3 أنظمة مدفعية ورادار و4 أنظمة دفاع جوي.

وأضاف البيان أن نحو 45 اشتباكًا قتاليًا وقعت على طول خط المواجهة في أوكرانيا، وفي الإجمالي، شن الجيش الروسي 9 ضربات صاروخية و84 غارة جوية، بالإضافة إلى 50 صاروخاً، على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، ونتيجة للهجمات الروسية، تم الإبلاغ عن سقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، وتابع أن روسيا أطلقت 22 طائرة قتالية بدون طيار من طراز شاهد، بينما تمكنت القوات الأوكرانية من اعتراض 19 منها.

وفي سياق متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين إن 5 مدنيين أُصيبوا جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية، موضحا أن القصف الروسي أدى إلى إصابة 5 أشخاص، بينهم طفلان، في آخر 24 ساعة.

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي استهدف الأحياء السكنية في بلدات المنطقة ومنشأة للبنية التحتية في إقليم خيرسون، وأراضي مصانع في خيرسون، ونتيجة للعدوان الروسي، أصيب 5 أشخاص، بينهم طفلان.

وأشار إلى أن الجيش الروسي شن 89 قصفاً مدفعياً وأطلق 382 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والدبابات والطائرات بدون طيار، ومن بين ذلك 24 قذيفة استهدفت مدينة خيرسون.