الثلاثاء 02 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تواصل القصف الروسي للمدن الأوكرانية.. وإسقاط 72 صاروخا استهدفوا كييف

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أطلقت "99 صاروخا من أنواع مختلفة" على بلاده صباح الثلاثاء، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 72 منها.

txt

بوتين: وضع العملية العسكرية في أوكرانيا مرض بشكل عام

txt

وزير خارجية لاتفيا يؤكد منح أوكرانيا نحو 595 مليون يورو

وأوضح على تلغرام أن القوات الأوكرانية "دمرت 72 هدفا جويا"، بينها 10 صواريخ فرط صوتية من طراز كينجال و3 صواريخ من نوع "كاليبر" بالإضافة إلى 59 صاروخاً من طراز "كي اتش-101" و"كي اتش-555" و"كي اتش-55".

وأمطرت روسيا العاصمة الأوكرانية بالصواريخ خلال وقت الذروة الصباحي اليوم الثلاثاء، وأصدرت السلطات العسكرية تحذيرات جوية استمرت لثلاث ساعات على الأقل.

وكثفت روسيا من وتيرة الضربات الجوية خلال فترة رأس السنة ونفذت يوم الجمعة أكبر هجوم جوي على أوكرانيا أودى بحياة ما لا يقل عن 39 شخص.

ووفقا لتقارير، فقد تعرضت أكبر مدينتين في أوكرانيا (كييف وخاركيف) لهجوم بصواريخ باليستية روسية تفوق سرعتها سرعة الصوت، صباح الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين.

يأتي ذلك مع اقتراب الحرب من عامها الثاني، حيث تكثف القوات الروسية قصفها للمناطق الحضرية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حسابه بموقع تلغرام إن 4 مدنيين قتلوا، وأصيب 92 في العاصمة كييف وشمال شرقي خاركيف عندما سقطت صواريخ من طراز "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتستطيع التحليق بسرعة 10 أضعاف سرعة الصوت على البنايات.

وقال زيلينسكي "منذ يوم الأحد، أطلقت القوات الروسية حوالي 170 طائرة مسيرة، وكذلك عشرات الصواريخ من مختلف الأنواع ضد أهداف أوكرانية، ومعظمها استهدف مناطق مدنية"، وفقا للأسوشيتد برس.

يشار إلى أن صواريخ كينجال من فئة الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وتطلق من الجو، ونادرا ما تستخدمها القوات الروسية ضد أوكرانيا بسبب مخزونها المحدود.

مواد متعلقة

وزير خارجية لاتفيا يؤكد منح أوكرانيا نحو 595 مليون يورو

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بخمس سفن وثلاث حاملات صواريخ في البحر الأسود

أوكرانيا: تسجيل 56 اشتباكًا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية

الرئيس الأمريكي يحذر من تداعيات العمليات الروسية في أوكرانيا على أمن أوروبا
الجريدة الورقية