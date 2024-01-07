القوات الأوكرانية تعلن تدمير 21 طائرة روسية معادية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنه في الساعات الأولى من اليوم الأحد، أطلق الروس 28 طائرة بدون طيار من طراز شاهد-136/131 انتحارية على أوكرانيا من منطقة بريمورسكو-أختارسك وثلاثة صواريخ أرض جو من طراز إس-300 من الجزء المحتل من منطقة دونيتسك، معظمها يستهدف الأجزاء الجنوبية والشرقية من أوكرانيا.

وكشفت وكالة انباء الشرق الأوسط عن بيان القوات الأوكرانية القول: "نجحت قواتنا في تدمير 21 طائرة بدون طيار معادية، حيث شاركت وحدات الدفاع الجوي ومجموعات الإطفاء المتنقلة في صد ضربات الطائرات بدون طيار".

وقد تم تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق زابورويجيت وميكوليف وأوديسا ودنيبروبتروفسك وكيروفوهراد وفينيتسا وتشيركاسي.