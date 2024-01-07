أستاذ علوم سياسية: مشاركة السيسي الأقباط أعيادهم تأكيدًا على الوحدة الوطنية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مشاركة الرئيس السيسي الأخوة الاقباط أعياد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية بادرة طيبة فهي ليست المرة الأولى، ولكنها سبقتها مرات عديدة، تُعبر عن وحدة الشعب المصري بفئاته المختلفة.

التكامل القومي بين المصريين

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، نحن أمام وحدة وطنية لجميع المصريين فيما يُسمى بـ"التكامل القومي"، فالشعب المصري يتسم بالتكامل والوحدة الوطنية وانتماء للوطن، مشيرًا إلى أن حرص القيادة السياسية على مشاركة الأقباط في الأعياد تأكيد على الوحدة الوطنية التي تمكن الدولة من مواجهة الصعوبات والتحديات والتغلب عليها مهما كانت إقتصادية أو غيرها من خلال وحدة وتماسك الشعب.

الرئيس السيسي يبعث رسائل مهمة

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الرئيس السيسي بعث برسائل مهمة خلال إحتفالية أعياد الميلاد وهي التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والتأكيد على الثوابت المصرية على المستوى الدبلوماسي والسياسي ويعكس دورها الفعال تجاه القضية.

وبالأمس، وصل الرئيس السيسي إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، مهنئًا البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي" تحياتي لقداسة البابا الذي أكن له كل الاحترام والتقدير.. والمحبة ناجمة عن مواقف لا يفعلها إلا رجال مخلصون يحبون بلدهم وحريصون عليها، مؤكدًا أن أي أزمة وأي مشاكل وأي ظروف صعبة بفضل الله طول ما إحنا مع بعض الأمور هتعدى والظروف الصعبة هتنتهى والمهم تفضل بلدنا بخير وشعبها يفضل بخير.

وتابع، أن أكثر أزمة نعيشها ونتأثر بها حالياً هو ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية، لافتًا إلى أن مصر لها موقف محترم فيما يخص الأزمة في قطاع غزة، وتسعى على الأقل يبقى فيه وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للتخفيف على الأشقاء في غزة، ويكون هناك حل للقضية التي تتجدد على فترات كل عدة سنوات.