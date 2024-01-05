الجدري المائي في المدارس.. أعراضه وطرق انتقاله والوقاية

الجدري المائي... حالة من الرعب انتابت أولياء الأمور والطلاب بعد تداول العديد من الأخبار التى تفيد بانتشار مرض الجدري المائي في المدارس.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،المديريات التعليمية جميع المحافظات بشأن انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدد من المدارس بالمحافظات.

انتشار مرض الجدرى بين الطلاب

وقد تلقت غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقريرًا يفيد بانتشار المرض بين الطلاب، وعلى الفور وجهت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي بالمدارس مع اعتبار الأمر هامًا وعاجلًا.

وشملت تعليمات مخاطبة التأمين الصحي لتوفير زائرة صحية داخل المدارس خلال فترة الامتحانات، والحرص على التباعد الجسدي بين الطلاب، إضافة إلى التنبيه على أولياء أمور الطلاب بإحضار أدوات شخصية لكل طالب (كمامة- مطهر) والإبلاغ عن أي حالات مرضية تصيب أبناءهم للتعامل معها فورًا.

طرق انتقال مرض الجدرى بين الأشخاص

وينتقل مرض الجدري المائي عن طريق التعامل المباشر مع شخص مصاب، واستنشاق الهواء المحمل بالرذاذ الناتج عن عطس أو سعال من الشخص المصاب.

كما ينتشر من ملامسة السوائل الناتجة عن الفقاعات الجلدية، ومن الممكن أن تنتشر عدوى الفيروس من الشخص المصاب للآخرين لمدة 48 ساعة قبل ظهور الطفح الجلدي ويظل الفيروس معديًا إلى حين تقشر البثور المفتوحة.

وزارة التربية والتعليم ترد

وكشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الخطاب يستهدف اتخاذ الإجراءات الاحترازية المعتادة لمواجهة الأمراض المعدية التي تصاحب دخول فصل الشتاء ومن بينها الجديري المائي.

وقال "زلطة" في تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات تمثل خطوة معتادة يتم التوجيه بها بشكل دوري مع بداية إجراء الامتحانات ولا تعكس انتشارا لأي أمراض بعينها.

وتابع المتحدث الرسمي أن الإجراءات التي تم التوجيه بها فيما يتعلق بالجديري المائي تمثل إجراءً احترازيا معتادا عقب ظهور حالة بإحدى المدارس، حيث أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة والسكان في حال رصد أي حالات مرضية على الطلاب.

أعراض الجدرى المائى

يظهر الطفح الجلدي الذي يسببه جدري الماء بعد مدة من 10 إلى 21 يومًا من تعرضك للفيروس النطاقي الحماقي، ويستمر غالبًا من خمسة إلى عشرة أيام تقريبًا.

وتشمل الأعراض الأخرى التي قد تظهر قبل ظهور الطفح الجلدي بيوم أو اثنين:

الحمى.

فقدان الشهية.

الصداع.

الإرهاق والشعور العام بالإعياء.

يمر الطفح الجلدي لجدري الماء حال ظهوره بثلاث مراحل:

ظهور نتوءات بارزة تُسمى الحُطاطات وتنتشر على مدار أيام قليلة.

تكوين بثور صغيرة مملوءة بسائل تُسمى الحويصلات في غضون يوم واحد تقريبًا، ثم تنفتح ويتسرب السائل الذي بداخلها.

ظهور جُلبات أو قشور تغطي البثور المفتوحة، وتستغرق بضعة أيام حتى اختفائها.

تواصل النتوءات الجديدة الظهور على مدار عدة أيام، لذلك من الممكن أن تظهر على جسمك نتوءات وبثور وقشور معًا في آن واحد

ويمكن أن يتنقل الفيروس منك إلى الآخرين خلال مدة تصل إلى 48 ساعة قبل ظهور الطفح الجلدي، ويظل مُعدِيًا حتى تتقشر البثور المفتوحة.

وتكون شدة المرض خفيفة عمومًا لدى الأطفال الأصحاء، لكن في بعض الأحيان، يمكن أن يصيب الطفح الجلدي الجسم بأكمله، قد تظهر بثور في الحلق والعينين، وكذلك في الأنسجة التي تبطن الجزء الداخلي من الإحليل وفتحة الشرج والمهبل.

الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بالمرض

--المصابون بأمراض مزمنة مثل الربو أو الذين يأخذون أدوية تقلل الاستجابة المناعية أو المرضى الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء.

حديثو الولادة والرضع.

-المراهقين والبالغين.

-الحوامل اللاتي لم يُصبن بجدري الماء من قبل.

-المدخنون.

-مرضى السرطان

المصابون بفيروس نقص المناعة البشري (HIV) الذين يستخدمون أدوية تؤثر على الجهاز المناعي.

طرق الوقاية من المرض

اللقاح يعتبر المضاد للجدري المائي هو أفضل طريقة للوقاية من الإصابة بهذا المرض، وقد كشف الخبراء في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أن جرعتين من اللقاح يمنعان الإصابة بالمرض في أكثر من 90% من الحالات، وفي حال الإصابة بجدري الماء بعد تلقّي اللقاح، فإن الأعراض تكون أخفّ بكثير.