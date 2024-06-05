انتشال عشرات الشهداء والجرحى من وسط قطاع غزة

انتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني، عشرات الشهداء والجرحى من المنطقة الشرقية وسط قطاع غزة، وفقا ل"وفا".

وأفاد مراسلنا، بأن جيش الاحتلال شن الليلة الماضية قصفا بريا وجويا عنيفا على مخيمي البريج والمغازي وقرية المصدر ومدينة دير البلح.

ولفت إلى أن مركبات الإسعاف والمركبات المدنية ما زالت تنقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، شابان من بلدة كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وذكر شهود عيان لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: ليث عبد الرحمن علي 22 عاما، و خالد مراد شتيوي 19 عاما، عقب مداهمة منزليهما.