الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انتشال عشرات الشهداء والجرحى من وسط قطاع غزة

الشهداء
الشهداء

انتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني، عشرات الشهداء والجرحى من المنطقة الشرقية وسط قطاع غزة، وفقا ل"وفا". 

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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين من قلقيلية

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عاجل.. إصابة شاب وطفل برصاص الاحتلال في جنين

وأفاد مراسلنا، بأن جيش الاحتلال شن الليلة الماضية قصفا بريا وجويا عنيفا على مخيمي البريج والمغازي وقرية المصدر ومدينة دير البلح.

ولفت إلى أن مركبات الإسعاف والمركبات المدنية ما زالت تنقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،  اليوم الاربعاء، شابان من بلدة كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وذكر شهود عيان لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: ليث عبد الرحمن علي 22 عاما، و خالد مراد شتيوي 19 عاما، عقب مداهمة منزليهما.

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