استمرار الطقس الحار.. درجات الحرارة اليوم بالمحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد استمرار الطقس الحار على أغلب أنحاء البلاد اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو، وتظل حتى يوم الجمعة ٧ يونيو، لذا ينبغي على الجميع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة حفاظاً على سلامتكم مع استمرار الطقس الحار.



درجات الحرارة اليوم 5-6-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى في ظل استمرار الطقس الحارالمتوقعة بعدد من المدن والمحافظات اليوم

درجة الحرارة في القاهرة .. 25 و 38

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 22 و 31

درجة الحرارة في الزقازيق .. 23 و 37

درجة الحرارة في طنطا .. 23 و 37

درجة الحرارة في دمياط .. 23 و 32

درجة الحرارة في بورسعيد .. 23 و 32

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 23 و 39

درجة الحرارة في السويس .. 22 و 38

درجة الحرارة في العريش .. 22 و 34

درجة الحرارة في رفح .. 21 و 33

درجة الحرارة في رأس سدر .. 22 و 37

درجة الحرارة في نخل .. 19 العظمى 39

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 16 و 34

درجة الحرارة في الطور .. 15 و 35

درجة الحرارة في طابا .. 23 و 36

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 29 و 42

درجة الحرارة في العلمين .. 22 و 31

درجة الحرارة في مطروح .. 21 و 30

درجة الحرارة في السلوم .. 22 و 32

درجة الحرارة في سيوة .. 24 و 39

درجة الحرارة في الغردقة .. 28 و 40

درجة الحرارة في مرسى علم .. 27 و 38

درجة الحرارة في الفيوم .. 25 و 39

درجة الحرارة في بنى سويف .. 24 و 39

درجة الحرارة في المنيا .. 23 و 40

درجة الحرارة في أسيوط .. 23 و 41

درجة الحرارة في سوهاج .. 27 و 43

درجة الحرارة في قنا .. 28 و 44

درجة الحرارة في الأقصر .. 29 و 45

درجة الحرارة في أسوان .. 30 و 45

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 28 و 44

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 29 و 45

درجة الحرارة في شلاتين .. 27 و 40

درجة الحرارة في حلايب .. 29 و 35

درجة الحرارة في أبو رماد .. 28 و 39

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 27 و 34