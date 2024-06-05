استمرار الطقس الحار.. درجات الحرارة اليوم بالمحافظات
أعلنت هيئة الأرصاد استمرار الطقس الحار على أغلب أنحاء البلاد اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو، وتظل حتى يوم الجمعة ٧ يونيو، لذا ينبغي على الجميع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة حفاظاً على سلامتكم مع استمرار الطقس الحار.
درجات الحرارة اليوم 5-6-2024
ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى في ظل استمرار الطقس الحارالمتوقعة بعدد من المدن والمحافظات اليوم
درجة الحرارة في القاهرة .. 25 و 38
درجة الحرارة في الإسكندرية .. 22 و 31
درجة الحرارة في الزقازيق .. 23 و 37
درجة الحرارة في طنطا .. 23 و 37
درجة الحرارة في دمياط .. 23 و 32
درجة الحرارة في بورسعيد .. 23 و 32
درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 23 و 39
درجة الحرارة في السويس .. 22 و 38
درجة الحرارة في العريش .. 22 و 34
درجة الحرارة في رفح .. 21 و 33
درجة الحرارة في رأس سدر .. 22 و 37
درجة الحرارة في نخل .. 19 العظمى 39
درجة الحرارة في سانت كاترين .. 16 و 34
درجة الحرارة في الطور .. 15 و 35
درجة الحرارة في طابا .. 23 و 36
درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 29 و 42
درجة الحرارة في العلمين .. 22 و 31
درجة الحرارة في مطروح .. 21 و 30
درجة الحرارة في السلوم .. 22 و 32
درجة الحرارة في سيوة .. 24 و 39
درجة الحرارة في الغردقة .. 28 و 40
درجة الحرارة في مرسى علم .. 27 و 38
درجة الحرارة في الفيوم .. 25 و 39
درجة الحرارة في بنى سويف .. 24 و 39
درجة الحرارة في المنيا .. 23 و 40
درجة الحرارة في أسيوط .. 23 و 41
درجة الحرارة في سوهاج .. 27 و 43
درجة الحرارة في قنا .. 28 و 44
درجة الحرارة في الأقصر .. 29 و 45
درجة الحرارة في أسوان .. 30 و 45
درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 28 و 44
درجة الحرارة في أبو سمبل .. 29 و 45
درجة الحرارة في شلاتين .. 27 و 40
درجة الحرارة في حلايب .. 29 و 35
درجة الحرارة في أبو رماد .. 28 و 39
درجة الحرارة في رأس حدربة .. 27 و 34