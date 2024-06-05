الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استمرار الطقس الحار.. درجات الحرارة اليوم بالمحافظات

طقس حار
طقس حار

أعلنت هيئة الأرصاد استمرار الطقس الحار على أغلب أنحاء البلاد اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو، وتظل حتى يوم الجمعة ٧ يونيو، لذا ينبغي على الجميع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة حفاظاً على سلامتكم مع استمرار الطقس الحار. 


درجات الحرارة اليوم 5-6-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى في ظل استمرار الطقس الحارالمتوقعة بعدد من المدن والمحافظات اليوم 
درجة الحرارة في القاهرة .. 25 و 38
درجة الحرارة في الإسكندرية .. 22 و 31
درجة الحرارة في الزقازيق .. 23 و 37
درجة الحرارة في طنطا .. 23 و 37
درجة الحرارة في دمياط .. 23 و 32
درجة الحرارة في بورسعيد .. 23 و 32
درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 23 و 39
درجة الحرارة في السويس .. 22 و 38
درجة الحرارة في العريش .. 22 و 34
درجة الحرارة في رفح .. 21 و 33
درجة الحرارة في رأس سدر .. 22 و 37
درجة الحرارة في نخل .. 19 العظمى 39
درجة الحرارة في سانت كاترين .. 16 و 34
درجة الحرارة في الطور .. 15 و 35
درجة الحرارة في طابا .. 23 و 36
درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 29 و 42
درجة الحرارة في العلمين .. 22 و 31
درجة الحرارة في مطروح .. 21 و 30
درجة الحرارة في السلوم .. 22 و 32
درجة الحرارة في سيوة .. 24 و 39
درجة الحرارة في الغردقة .. 28 و 40
درجة الحرارة في مرسى علم .. 27 و 38
درجة الحرارة في الفيوم .. 25 و 39
درجة الحرارة في بنى سويف .. 24 و 39
درجة الحرارة في المنيا .. 23 و 40
درجة الحرارة في أسيوط .. 23 و 41
درجة الحرارة في سوهاج .. 27 و 43
درجة الحرارة في قنا .. 28 و 44
درجة الحرارة في الأقصر .. 29 و 45
درجة الحرارة في أسوان .. 30 و 45
درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 28 و 44
درجة الحرارة في أبو سمبل .. 29 و 45
درجة الحرارة في شلاتين .. 27 و 40
درجة الحرارة في حلايب .. 29 و 35
درجة الحرارة في أبو رماد .. 28 و 39
درجة الحرارة في رأس حدربة .. 27 و 34

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