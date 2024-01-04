الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مسيرات أمريكا تغزو إفريقيا لمزاحمة روسيا (فيديو)

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة

كشف مسئولون أمريكيون وأفارقة، أن أمريكا تسعى إلى استخدام مطارات في عدد من الدول الإفريقية على ساحل المحيط الأطلسي، وذلك لنشر مسيرات استطلاع فيها بهدف إيقاف انتشار المسلحين المتشددين في المنطقة. 

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وستسمح المسيرات للقوات الأمريكية بمتابعة تنقلات المقاتلين، وإعطاء توصيات تكتيكية للقوات المحلية في غانا وساحل العاج وبنين، التي تتعرض لهجمات من متشددين يتعرضون جنوبا من مالي وبوركينا فاسو والنيجر في وقت تخطط واشنطن لإعادة توجيه المساعدة المخصصة للنيجر، لتقديم مساعدة للمناطق الساحلية في إفريقيا الغربية. 

أمريكا تزاحم نفوذ روسيا

وينظر إلى التحركات الأمريكية على أنها مزاحمة للنفوذ الروسي في المنطقة، خصوصا بعد طرد القوات الفرنسية من منطقة الساحل الإفريقي بعد عقود طويلة من النفوذ الفرنسي في هذه المنطقة، واعتماد القادة العسكريين على مرتزقة روسيا من مجموعة "فاجنر"، للمساعدة في توفير الأمن، حيث ارتبط القادة العسكريون الجدد بعلاقات مع روسيا في ظل النفوذ الروسي المتصاعد في منطقة الساحل. 

ودعمت واشنطن لسنوات عديدة بقوات الكوماندوز والطائرات بدون طيار الجهود الفرنسية والمحلية، وذلك لتأمين دول الساحل التي أصبحت الآن في قلب التمرد الأكثر نشاطا في العالم، ومنذ عام 2017 قتل ما يقدر بنحو 41 ألف شخص في أعمال عنف في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وخلق هذا الاضطراب فرصة لروسيا لتعميق العلاقات السياسية والعسكرية في المنطقة.

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