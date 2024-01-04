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الخميس 04 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إسرائيل تلقي تهمة اغتيال العاروري على أمريكا.. وخبير يكشف الأسباب (فيديو)

صالح العاروري
صالح العاروري

قال نظير مجلي خبير الشئون الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة دافعت عن نفسها، وأعلنت موقفها من الاتهامات التي وردت على لسان مسئولين تابعين لدولة الاحتلال الإسرائيلي حول تورط أمريكا في اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري بلبنان، في ظل سعي الاحتلال لإضفاء ضبابية على العملية للهروب من الملاحقة الدولية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن المسؤولين بالحكومة الإسرائيلية تراجعوا عن تبني عملية الاغتيال بعد اعترافهم في البداية بسبب توجيهات من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، لإنكار صلة دولة الاحتلال بعملية الاغتيال خشية الملاحقات القضائية الدولية لأنه يورط إسرائيل أمام القانون الدولي.

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ونوه إلى أنه بعد توجيهات نتنياهو بدأ خطابا آخر بإسرائيل لإضفاء نوع من الضبابية على عملية اغتيال العاروري، وهو ما دفع أحد المسؤولين إلى التصريح بأن هناك قوى مجهولة معنية باغتيال العاروري  وليس بالضرورة أن تكون إسرائيل، كما صرح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية باللغة الإنجليزية عند الإجابة بمن تقصد بالجهات المعنية، فقال إن الولايات المتحدة وضعت 5 ملايين دولار لمن يدلها على مكان العاروري.

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