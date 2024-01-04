تسليم 28 عقد عمل لذوي الهمم بالبحيرة

قامت مديرية العمل بالبحيرة برئاسة السيد عثمان، بتسليم عدد 28 عقد عمل لذوي الهمم، وذلك للعمل بشركة الزراعة الحديثة "بيكو"، بنطاق مركز بدر.

حيث يأتي ذلك فى ضوء جهود المحافظة ، لتوفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة ، لدمجها فى المجتمع، للإستفادة من قدراتها وإمكانياتها ،فى المشاركة فى عملية التنمية ، كحق من حقوق ذوي الهمم ، التى وفرها لها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، والتى ألزمت أحكامه المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بتعيين شاب من ذوى الهمم من بين عمالها بنسبة 5 % من إجمالى العمال.

وأوضح مدير مديرية العمل بالبحيرة، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى تنفيذاً لخطة المحافظة بالعمل على دمج ذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى من خلال توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة لهم، والتي تراعى الحد الأدنى للأجور ومتابعة شغل تلك الفرص والتأكد من تمتع الشباب بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم للقانون داخل أماكن العمل، مضيفاً أن الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب تفتيش العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية مستمرة فى توفير ومتابعة فرص العمل لتلك الفئة كدور أصيل لها فى مهام عملها اليومية