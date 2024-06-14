أسعار الفاكهة الطازجة قبل عيد الأضحى المبارك

تتنوع أصناف الفاكهة الشهية بالاسواق في فصل الصيف الحار، ومع اختلاف الأسعار بشكل يومي تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو.



أسعار الفاكهة 14-6-2024

سعر المانجو الزبدية والبلدي من 20 لـ 30 جنيه.

سعر المانجو السكري من 20 لـ 40 جنيه.

سعر المانجو الصديقة والجولك من 18 إلى 28 جنيها.

أسعار العنب

سعر العنب البناتي الأصفر والأحمر من 17 لـ 27 جنيه.

سعر العنب الأسود والكرمسن من 20 لـ 30 جنيه.

أسعار البطيخ

سعر البطيخ (8:10 كيلو) من 64 لـ 80جنيها.

سعر البطيخ (6:8 كيلو) من 42 لـ 56 جنيه.

سعر البطيخ (4:6 كيلو) من 24 لـ 36 جنيها.

أسعار التفاح والبرتقال

سعر كيلو التفاح المصري من 18 إلى 38 جنيها.

سعر التفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 100 جنيه.

سعر البرتقال الصيفي بين 4 لـ 6.5 جنيه.

سعر اليوسفي من 6 لـ 11 جنيهات للكيلو.

أسعار المشمش

سعر مشمش عمار من 20 لـ 40 جنيه.

سعر مشمش فيومي من 10 لـ 20 جنيه.

سعر المشمش الصحراوي من 20 لـ 45 جنيه.

سعر مشمش سويسي من 10 لـ 20 جنيه.

أسعار البرقوق

سعر برقوق هوليو من 25 إلى 45 جنيه.

سعر برقوق سكري من 15 لـ 35 جنيه.

سعر البرقوق الياباني من 15 إلى 35 جنيه.

سعر البرقوق الانجليزي من 15 إلى 35 جنيه.

سعر برقوق سنتا روزا من 25 إلى 55 جنيه.

سعر الخوخ البلدي العريشي من 10 لـ 40 جنيها.

سعر الكانتلوب من 11 لـ 15 جنيها.

سعر الشمام من 10 إلى 14 جنيه.

سعر بلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها.

سعر البلح السيوي من 35 إلى 65 جنيها.