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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم الجمعة.. انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024

يورو 2024
يورو 2024

يستعد عشاق كرة القدم الأوروبية والعالمية لمتابعة بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024، حيث يتوقع العديد من متابعي الساحرة المستديرة أن تكون المنافسة خلال هذه المسابقة قوية ومثيرة.

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وتستضيف ألمانيا بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024، حيث سيفتتح منتخب الماكينات الألمانية البطولة اليوم الجمعة أمام نظيره الاسكتلندي.

ويلعب مستضيف البطولة المنتخب الألماني أمام نظيره الاسكتلندي، في المباراة التي تنطلق في تمام العاشرة مساءًا.

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حصري.

الجدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي اخر منتخب حقق لقب كأس الأمم الأوروبية، بعدما فاز على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

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